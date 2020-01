Ehrenamt in Bad Godesberg : Albrecht von Cossel war 20 Jahre lang Vorstand des Hospizvereins

Hospizbegleiter gesucht

Der Hospizverein Bonn bildet auch in diesem Jahr neue ehrenamtliche Hospizbegleiter aus. Ende Februar beginnt der nächste sechsmonatige Vorbereitungskurs in der Geschäftsstelle des Vereins, Junkerstraße 21.

Themen werden die Grundlagen der Hospizarbeit, die Rolle von Ehrenamtlichen, die Kommunikation und der Umgang mit sterbenden Menschen sowie deren Bedürfnisse sein, so Kursleiterin Mareike Hartig. In einem Praktikum im Johanniter-Hospiz am Waldkrankenhaus können zudem erste Erfahrungen in der Begleitung gesammelt werden.

Gesucht werden also Interessierte, die nach dem Qualifikationskurs gerne für den Hospizverein Bonn aktiv werden möchten. Angesprochen sind ausdrücklich auch Hundebesitzer, die sich ein Engagement im Hundebesuchsdienst vorstellen können. Der halbjährige Kurs ist auch für Berufstätige geeignet, da die Treffen an Freitagabenden oder an Wochenenden stattfinden werden.

Anmeldung unter: Telefon: 0228 – 62 90 69 00, E-Mail: kontakt@hospizverein-bonn.de. ham