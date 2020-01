„Musik im Park Extra“ findet im Winter statt : Verein startet neue Konzertreihe in Bad Godesberg

Bad Godesberg Der Verein Bürger.Bad.Godesberg bietet mit einer neuen Veranstaltung lokalen Bands auch im Winter eine Bühne. Im Sommer gibt es dann wie gewohnt die Open-Air-Konzerte.

„Wir hatten so viele Nachfragen, die alle spielen wollten“, sagt Vereinsvorsitzender Joachim Schäfer. Die meisten wollten zwar bei den Open-Air-Konzerten dabei sein, ließen sich aber auch von einem Indoor-Auftritt überzeugen. Das Konzept bleibt gleich: Die Live-Musik kommt von lokalen Bands – egal ob sie bereits über Bad Godesberger Grenzen hinaus bekannt sind oder am Anfang ihrer Karriere stehen. Am Samstag, 1. Februar, stehen „Knauber & Local Heroes“ auf der Bühne. Erstmalig spielt der Bonner Gitarrist Carol Knauber mit seiner Band ein vollständig eigenes Programm. (Weitere Informationen gibt es hier.) Am Samstag, 7. März, treten The Mañana People auf, am Samstag, 4. April rocken The Seven Sins den Trinkpavillon. Die Band bietet Rockmusik in ihren unterschiedlichsten stilistischen Facetten.