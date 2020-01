Vertrag in Japan endet : Lukas Podolski vor Wechsel zurück in die Türkei?

Lukas Podolski vor Wechsel zurück in die Türkei?

Vertrag in Japan endet

Istanbul Die sportliche Zukunft von Lukas Podolski ist weiter ungeklärt. Einem Medienbericht zufolge soll der 34-Jährige, dessen Vertrag bei Vissel Kobe Ende Januar ausläuft, vor einer Rückkehr in die Türkei stehen. Damit würde „Poldi“ vorerst nicht zum 1. FC Köln zurückkehren.

Fußballprofi Lukas Podolski kehrt womöglich noch einmal in die Türkei zurück. Der Weltmeister von 2014 verhandele mit dem Süper-Lig-Club Antalyaspor, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Sollte es zu einer Einigung kommen, werde der 34 Jahre alte Podolski einen Vertrag für eineinhalb Jahre abschließen. Laut Nachrichtenagentur DHA könnten die Gespräche in drei bis vier Tagen abgeschlossen werden.