„Mangal“-Döner : Lukas Podolski eröffnet Döner-Imbiss in Bonn

Lukas Podolski eröffnet Döner-Imbiss in Bonn

Döner statt Brötchen: das neue Ladenlokal an der Poststraße. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Die Bonner Gastro-Szene in der Innenstadt soll schon bald um einen Imbiss reicher sein: Nach seiner Eisdiele „Ice Cream United“, eröffnet Lukas Podolski nun auch eine Filiale seines „Mangal“-Döners in der City.

