In Fußballstadien : Führerscheinentzug als Strafe für Pyrotechnik gefordert

Düsseldorf Wer im Fußballstadion Pyrotechnik nutzt, muss möglicherweise künftig zur Strafe seinen Führerschein abgeben. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) begrüßt die Idee.

In der Debatte um gefährliche Pyrotechnik in Fußballstadien hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) einen Führerscheinentzug als mögliche Strafe begrüßt. "Strafen müssen weh tun, und manchen Möchtegernbambo aus dem Fanblock schmerzen ein paar Wochen Fahrverbot sicher mehr als ein paar Euro Geldstrafe", sagte Reul der "Rheinischen Post" vom Mittwoch. Pyrotechnik in Stadien und Gewalt im Fußball sind Thema der Innenministerkonferenz in Lübeck.