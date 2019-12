Auftritt in der Harmonie in Bonn : GA verlost 2x2 Karten für Ben Redelings

Auftritt in der Harmonie in Bonn

Ist im Februar mit seinem neuen Programm in der Harmonie zu Gast: Ben Redelings. Foto: Tim Kramer

Bonn. Am 11. Februar 2019 ist der Fußballkolumnist Ben Redelings in der Bonner Harmonie zu Gast. Der GA verlost 2x2 Karten für die Veranstaltung.

Der Fußballkolumnist und Filmemacher Ben Redelings ist mit seinem neuen Programm „Fußball. Die Liebe meines Lebens“ am 11. Februar 2020 (20 Uhr) in der Bonner Harmonie, Frongasse 28-30, zu Gast. Darin erzählt der Bochumer unter anderem vom ersten Stadionbesuch, seinen Helden und Idolen oder dem ersten Panini-Album.

Der GA verlost für die Veranstaltung 2x2 Karten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bitte bis Donnerstag, 19. Dezember, 15 Uhr, eine E-Mail an

online@ga-bonn.de mit dem Betreff „Gewinnspiel Ben Redelings“ und folgenden Angaben: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse.