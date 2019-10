Deutsche Eishockey Liga : Fünfte Saisonniederlage für Kölner Haie

Bremerhaven Am Mittwochabend kassierten die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Bundesliga (DEL) die fünfte Saisonniederlage. Sie unterlagen den Fischtown Pinguins 3:4

Mike Stewart hat noch viele gute Freunde in Bremerhaven. Die engen Beziehungen an die Nordsee rühren aus den Jahren 2012 bis 2015, in denen der Austro-Kanadier bei den Fischtown Pinguins seine Karriere als Trainer im deutschen Eishockey startete und ihr mit dem Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft früh einen ersten Titel hinzufügte. Am Mittwochabend kehrte Stewart als Coach der Kölner Haie in die Eisarena zurück. Der 47-Jährige hatte einige Hände zu schütteln, ansonsten aber wenig Grund zur Freude. Der KEC kassierte mit dem unnötigen 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung seine nun schon fünfte Saisonniederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – keine guten Voraussetzungen für das Duell am Freitag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) gegen Primus Red Bull München.