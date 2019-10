"Überrascht und schockiert" : Salazar-Affäre überschattet Klosterhalfens WM-Hoffnungen

Doha Der Angriff von Konstanze Klosterhalfen auf eine WM-Medaille wird von einer Doping-Affäre überschattet. Alberto Salazar, ihr "Chef" beim Nike Oregon Project, wurde für vier Jahre gesperrt.

Als Konstanze Klosterhalfen am Dienstagmorgen im Marriott-Marquis-Hotel in Doha aufwachte, war ihre Welt nicht mehr in Ordnung. In der Nacht hatten sich die Nachrichten überschlagen. Alberto Salazar, ihr umstrittener "Chef" beim Nike Oregon Project, wurde wegen Dopingverstößen für vier Jahre gesperrt. Ausgerechnet einen Tag vor Klosterhalfens erstem Rennen. Auf der WM-Mission des deutschen Lauf-Shootingstars liegt jetzt ein Schatten.

Fall setzt Klosterhalfen unter Druck

Start am Mittwoch

Ob Klosterhalfen, für viele Experten das womöglich größte nicht in Afrika geborene Lauf-Talent der Geschichte, in Katar den Salazar-Wirbel hinter sich lassen kann, wird sich am Mittwoch zeigen. Dann steht sie beim Vorlauf über 5000 m (17.25 Uhr MESZ) an der Startlinie und geht so einem Duell mit Hassan über 1500 m aus dem Weg. "Ich will einfach gut laufen und werde alles geben", hatte Klosterhalfen vor der WM gesagt. Aber da war ihre Welt noch in Ordnung.