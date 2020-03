Einkaufszentrum in Berkum : Das Gartencenter in Wachtberg schließt

Das Gartencenter Wachtberg am Einkaufszentrum in Berkum hat Insolvenz angemeldet. Bis zum 31. März läuft der Ausverkauf. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Der Inhaber des Gartencenters in Wachtberg hat Insolvenz anmelden müssen. Er habe nach eigenen Angaben einen höheren Kredit gebraucht. Das Zoofachgeschäft und der Imbiss bleiben geöffnet.

Als die Schließung des Gartencenters Wachtberg über Facebook die Runde machte, war die Bestürzung groß. Nicht wenige fragten sich nämlich „Warum?“. An mangelndem Kundenzuspruch könne es nicht gelegen haben. „Hat es auch nicht, wir hätten gerne weitergemacht“, betont Geschäftsführer Stefan Muß im GA-Gespräch. Die Gründe lägen tiefer, nicht alles will er jedoch öffentlich machen. Am 25. Februar habe er Insolvenz anmelden müssen, am 31. März ist bereits Schluss. Bis dahin läuft der Ausverkauf.