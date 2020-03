Migranten im Ländchen : Wachtberger Flüchtlingshelfer fühlen sich allein gelassen

Wachtberg Die ehrenamtlichen Helfer vom Roten Kreuz und vom Ökumenischen Arbeitskreis beklagen, dass Bürokratie und rechtliche Vorschriften ihre Arbeit erschweren. In Ländchen kümmern sie sich um rund 290 Flüchtlinge.

Anfang des Jahres zählte Ackermann etwa 280 bis 290 geflüchtete Menschen, die von den haupt- und ehrenamtlich Tätigen in der Flüchtlingshilfe der Gemeinde betreut werden. „Davon sind etwa 162 anerkannt. Das heißt: Sie haben eine Bleibeperspektive von mindestens ein bis drei Jahren hier in Deutschland.“ 82 befänden sich noch im Verfahren und warteten auf eine Entscheidung in ihrem Asylverfahren. „Etwa 40 Personen sind geduldet“, so Ackermann weiter. Für die Flüchtlingshilfe wird dabei gerade diese vergleichsweise kleine Gruppe von rund 20 Prozent zu einer besonderen Herausforderung. Abgelehnte Asylbewerber müssten – streng genommen – ausreisen, bleiben aber trotzdem auf unbestimmte Zeit, weil sie einen Duldungsstatus haben oder eine Abschiebung rechtlich nicht möglich ist. Ihre Perspektiven sich integrieren zu können, sind oft gering.