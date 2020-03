Rat stimmt Mehrausgaben zu : Wachtberger Kita bekommt neue Spielgeräte

Wachtberg Der Wachtberger Rat hat Mehrausgaben für die Kita Kinderwelt zugestimmt, um dort neue Spielgeräte aufstellen zu können. Die Gebührenbescheide für die Kuhstraße kommen später.

Noch bevor die Ratsmitglieder am Dienstagabend den Nachtragshaushalt der Gemeinde Wachtberg beschlossen, ging es um Mehrausgaben. Gleich drei Mal bat die Verwaltung darum, überplanmäßige Auszahlungen zu genehmigen. In allen Fällen schlug Kämmerin Beate Pflaumann aber auch Deckungsmöglichkeiten vor.

■ Spielgeräte für die Kita Kinderwelt: Auf Kritik vor allem bei der FDP stieß der Kostenanstieg für neue Spielgeräte auf dem Gelände der Kita Kinderwelt in Villip. Statt im Haushaltsplan eingestellter 30.000 Euro rechnet die Verwaltung nun mit 55.000 Euro. „Wir brauchen Spielgeräte, aber es ist verwunderlich, dass sich die Kosten fast verdoppelt haben“, meinte Helga Frohberg (FDP). Sie bittet um bessere Schätzungen. Beigeordneter Swen Christian erklärte, dass es zwar Kennzahlen gebe, was Geräte kosteten. „Aber die Marktsituation ist aktuell weit davon entfernt, es gibt überall Kostensteigerungen“, so Christian. Genauere Schätzungen seien deshalb schwierig.