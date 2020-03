Amtsgericht in Rheingach : Haftstrafe für prügelnden Ex-Mann aus Meckenheim

Amtsgericht in Rheingach

In Haft muss ein 26 Jahre alter Mann aus Meckenheim, der nach Ansicht des Richters seine Ehefrau verprügelt hat. Foto: Oliver Mehlis

Rheinbach/Meckenheim Noch bei der Urteilsverkündung ruft der 26-jährige Angeklagte dazwischen: „Das ist alles gelogen!“ Der Richter am Rheinbacher Amtsgericht sieht das anders. Der Meckenheimer muss ins Gefängnis.

Mehrfach hat ein 26-Jähriger seine inzwischen ehemalige Ehefrau verprügelt und teils krankenhausreif geschlagen. Davon ist der Strafrichter am Rheinbacher Amtsgericht überzeugt und hat den Angeklagten zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Dies auch angesichts der teils einschlägigen Vorstrafen sowie der Tatsache, dass der Meckenheimer zum Zeitpunkt einiger Vorfälle unter laufender Bewährung stand. „Ich bin überzeugt, dass die Geschädigte im Rahmen dieser Ehe erhebliche Gewalt erfahren hat“, sagte er.

Staatsanwalt und Strafrichter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte die 22-Jährige, die sich mittlerweile hat scheiden lassen und mit ihrer kleinen Tochter in einer eigenen Wohnung lebt, unter anderem einmal so mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, dass sie ein blaues Auge und eine geschwollene Gesichtshälfte davontrug. Wie berichtet, hatte der Deutsch-Marokkaner dies geleugnet. Die Verletzungen seien nicht etwa durch einen Schlag entstanden, sondern als seine Frau im Streit die Wohnzimmertür von innen zugehalten habe. Als er sich von der anderen Seite gegen die Tür geworfen habe, sei diese aufgesprungen und die Türkante habe die Augenbraue getroffen.