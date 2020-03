Polizei sucht Zeugen : Einbrecher dringen in Bornheimer Bank ein

In Bornheim sind Einbrecher in eine Bank eingestiegen. (Symbolfoto). Foto: Silas Stein

Bornheim In eine Bankfiliale in Bornheim sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Unbekannte eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.



In Bornheim-Merten sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Einbrecher in das Bankgebäude auf der Beethovenstraße eingedrungen. Die mutmaßlichen Täter verschafften sich gegen 3.40 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes Zugang und lösten die Alarmüberwachung aus.

Laut Polizei hebelten die Unbekannten Schließfächer auf, aus denen sie Diebesgut entwendeten. Was genau gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Daraufhin flohen die Täter mit einer Sporttasche in unbekannte Richtung. Zu den Tätern ist laut Polizeimeldung bekannt:

Sie sind von schlanker Statur und trugen schwarze „North Face Jacken“ und Kapuzen. Einer der Täter trug des Weiteren eine blaue Jeans mit einem Gürtel, auf welchem in silberner Schrift „Philip“ stand; der andere trug eine Nike Jogginghose. Beide Täter trugen Handschuhe und führten kleinere Brecheisen (rot/orange und blau) mit sich.Weiterhin hatten die Einbrecher eine graue/schwarze Sporttasche dabei.