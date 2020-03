Kommentar zur Plastikfrei-Initiative in Rheinbach : Es geht auch ohne

Rheinbach Die Initiative „Rheinbach ohne Plastikmüll“, im Herbst vergangenes Jahres gegründet, nimmt nun gehörig Fahrt auf. Da im Wortsinne jeder Strohhalm (aus Plastik) zählt, der nicht die Natur vermüllt, mahnt GA-Redakteur Mario Quadt bei lieb gewonnenen Gewohnheiten zum Umdenken.

Millionen Tonnen Kunststoff landen jedes Jahr im Meer, in der Natur, am Wegesrand und schaden Tieren und Umwelt. Erst vergiften wir den Ozean, dann uns selbst. Denn wenn sich eine praktische Plastiktüte auflöst, zerfällt sie zu Mikroplastik, welches bereits in nicht geringer Menge in Trinkwässern oder in Fischen gefunden wird.