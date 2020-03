Corona-Fälle in der Region : Rhein-Sieg-Kreis plant Abstrichstelle als Drive-In in Hennef

In München gibt es bereits eine Drive-in-Teststation: Ähnlich sollen bald auch in Hennef bei Corona-Verdacht Abstriche genommen werden – nur auf Anweisung von Arzt oder Gesundheitsamt. Foto: dpa/Peter Kneffel

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis will zwei weitere Abstrichstellen für Tests auf das Coronavirus einrichten. In dem Zentrum in Hennef sollen zu testende Personen nicht aus dem Auto aussteigen müssen. Die Zahl der Corona-Fälle ist auf 49 gestiegen.

Schulen und Kitas geschlossen, Beschränkungen für den Besuch in Krankenhäusern und Altenheimen: Mit dem Maßnahmenpaket aus Düsseldorf vom Freitag steht auch das öffentliche Leben im Rhein-Sieg-Kreis weitgehend still. Veranstaltungen und politische Sitzungen waren ohnehin vielerorts abgesagt. Im Rhein-Sieg-Kreis hat sich die Zahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, am Freitag deutlich auf 49 erhöht, 331 Personen sind in häuslicher Absonderung. „Wir haben jetzt die ersten Wintersport-Rückkehrer, die sich im Urlaub angesteckt haben“, berichtete Landrat Sebastian Schuster von zwei Personen, die im österreichischen Skiort Ischgl gewesen seien.

Insgesamt 13 Kommunen im Kreis sind inzwischen vom Coronavirus betroffen, deutlich mehr Fälle gibt es in Alfter (6), Bornheim (7), Hennef (8) und Niederkassel (5), Siegburg blieb bei 9. Ein positive Nachricht konnte Rainer Meilicke, Leiter des Gesundheitsamts im Kreis, bekanntgeben: „Acht Personen werden aus der häuslichen Absonderung entlassen. Das ist ein erster guter Schritt.“ Als Kontaktpersonen hatten sie sich nicht mit dem Virus infiziert. Meilicke hofft, dass in der kommenden Woche auch die ersten Covid-19-Patienten geheilt sind. Bei einer Person im Kreis nimmt die Lungenkrankheit einen schweren Verlauf, sie befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Alle anderen sind zu Hause, laut Meilicke zum Teil ganz ohne Symptome.

Der Rhein-Sieg-Kreis nennt keine Details zu den Betroffenen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, wie zum Beispiel den Stadtteil, in dem sie wohnen, oder wo sie arbeiten. „Wir versuchen, anhand von Beispielen Verständnis für die Gefährdung zu vermitteln“, erklärte Meilicke. In den vergangenen Tagen waren, wie berichtet, eine Kommunalpolitikerin, eine Optikerin und ein Schüler, der in einem Schnellimbiss arbeitet, betroffen. Die Einzelnen dürfen nicht erkennbar gemacht werden, denn Krankheiten zählen zur Intimsphäre eines Menschen. Diese ist rechtlich besonders geschützt, auch wenn es ein Inte­resse der Öffentlichkeit an Informationen gibt.

Einzelne Einrichtungen berichten von sich aus über Corona-Fälle, um Absagen zu erklären, so aktuell die Pfarrgemeinde Sankt Servatius in Siegburg. Eine Person des Seelsorgeteams sei positiv getestet worden, sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Pfarrbüro und Bücherei bleiben zu, die Einkehrtage der Erstkommunionkinder und die Pfarrversammlungen entfallen.

Der Krisenstab des Kreises hat laut Schuster beschlossen, zwei weitere Abstrichzentren für Tests auf das Coronavirus einzurichten. Eins soll in einer zur Verfügung stehenden Immobilie in Rheinbach eröffnet werden, das andere in Containern auf einem freien Areal in Hennef, wo zu testende Personen nicht aus dem Auto aussteigen müssen. Auch für die neuen Zentren gilt ebenso wie für das Abstrichzentrum in Siegburg: Nur Personen, die vom Gesundheitsamt oder vom Arzt dorthin geschickt wurden, werden getestet. Das erste Abstrichzentrum in der Notfallpraxis am Siegburger Helios Klinikum ist laut Meilicke gut angelaufen und sehr effektiv. Innerhalb von zwei Stunden seien dort am Vortag 150 Abstriche gemacht worden.

Um insbesondere das Personal des Gesundheitsamts zu verstärken, hat der Kreis Mitarbeiter aus anderen Abteilungen abgezogen. Anlaufstellen für die Bürger wie Straßenverkehrsamt, Sozialamt und Ausländeramt sollen laut Schuster so lange wie möglich offen gehalten werden. Die Personalsituation wird sich nach Schul- und Kitaschließungen verschärfen. „Wir müssen flexibel sein“, sagte Schuster. Genug technische Ausstattung, um alle Eltern ins Homeoffice zu schicken, sei kurzfristig nicht vorhanden.

Trotz neuer Beschränkung gibt es Aufrufe zur Solidarität und zur Nachbarschaftshilfe, in den sozialen Netzwerken ebenso wie in den Kirchen. Almut van Niekerk, Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises An Sieg und Rhein, verweist auf den 2000 Jahre alten Satz „Einer trage des anderen Last“ des Apostels Paulus. „Es ist die Mahnung an die Gesunden, sich an die Empfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus zu halten, um Schwächere zu schonen“, so die evangelische Pfarrerin. Die Kirchen sollten aber offen bleiben, „gerade in dieser aufgeregten Zeit von wirklich schlechten Nachrichten“. Und: „Solange die Gesundheitsämter nicht jegliche Zusammenkunft in geschlossenen Räumen untersagen, feiern wir weiterhin Gottesdienst – nur mit ungewohnt viel Abstand in den Bankreihen.“ Es gebe viele Gelegenheiten für Unterstützung: Für andere einkaufen, die sich wegen ihres Gesundheitszustands nicht im Supermarkt aufhalten sollen, oder jemanden anrufen, dem das Alleinsein zu viel wird.