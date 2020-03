Gericht im Rhein-Sieg-Kreis : 47-Jähriger steht wegen Missbrauchs vor Gericht

Rhein-Sieg-Kreis Ein 47-jähriger Mechaniker aus Köln steht vor dem Bonner Landgericht. Der geständige Angeklagte soll eine Beziehung zu einer Minderjährigen unterhalten haben. Die Mutter machte den Treffen ein Ende.

Der Nutzername, den die Schülerin verwendete, ließ durchaus Rückschlüsse auf ihr Alter zu: In einer Beziehungspause, in der sich ein heute 47-jähriger Mechaniker aus Köln und seine jetzige Frau vorübergehend getrennt hatten, meldete sich der Mann bei einem Messenger-Dienst an und lernte so ein 13-jähriges Mädchen aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis kennen. Offenbar war die Sympathie nicht nur einseitig, und die Schülerin verabredete sich nach einiger Zeit mit dem um ein Vielfaches älteren Mann zum persönlichen Kennenlernen. In den folgenden Monaten kam es mindestens fünf Mal zu einvernehmlichem Sex – weil der aber mit unter 14-Jährigen immer strafbar ist, steht der Mann nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor Gericht.