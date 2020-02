Bestände an Schutz-Utensilien werden gesichtet : So rüstet sich der Rhein-Sieg-Kreis gegen das Coronavirus

Rhein-Sieg-Kreis Landrat und Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis beraten sich zum Coronavirus: Die Bestände an Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmittel werden in den Kommunen gesichtet.

„Wir sollten nicht in Hysterie verfallen, aber wir müssen uns dem Thema Coronavirus stellen“, sagte der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten im Rhein-Sieg-Kreis und Rheinbacher Bürgermeister Stefan Raetz am Freitag.

Kurz zuvor hatte er im Kreishaus in Siegburg an einem zweistündigen Gespräch mit Landrat Sebastian Schuster, Vertretern des Kreisgesundheitsamtes und den Bürgermeistern der übrigen 18 Kreiskommunen zum Thema Coronavirus teilgenommen. „Es ging darum uns auszutauschen und festzustellen, wie gut wir vorbereitet sind“, sagte Raetz weiter, denn das Thema werde auch den Kreis erreichen. Deshalb müsse man vorbereitet sein. Das Kreisgesundheitsamt habe bereits Gespräche mit niedergelassenen Ärzten und Kliniken geführt. In der Kreisstadt Siegburg hatte es in dieser Woche einen Verdachtsfall gegeben, die betroffene Frau hat sich jedoch nicht mit dem Coronavirus infiziert.