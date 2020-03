Zahl der Fälle steigt auf 19 : Rhein-Sieg-Kreis eröffnet Abstrichzentrum für Coronavirus

In einem zentralen Abstrichzentrum des Rhein-Sieg-Kreises sollen nun Proben entnommen werden. Foto: dpa/Jane Barlow

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis hat am Mittwoch ein zentrales Abstrichzentrum eröffnet. Nach Anweisung des Gesundheitsamtes sollen Bürger dort auf das Coronavirus untersucht werden. Die Zahl der Erkrankten ist mittlerweile auf 19 gestiegen.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat am Mittwochmorgen in Siegburg ein sogenanntes Abstrichzentrum eröffnet, um gezielter Personen auf eine Coronavirus-Infektion untersuchen zu können. Es handelt sich dabei um eine „zentrale Stelle, an der Abstriche von Kontaktpersonen genommen werden können“, sagte Landrat Sebastian Schuster. Stand Mittwochvormittag gibt es im Kreis inzwischen 19 bestätigte Fälle.

Organisiert wird das Zentrum, das sich in der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung am Krankenhaus in Siegburg befindet, durch die Kassenärztliche Vereinigung in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung. Der Kreis betonte, dass Personen nur nach Anweisung durch das Kreisgesundheitsamt oder von Ärzten dort hingeschickt werden. Bürger sollen dort nicht selbst auflaufen. „Das würde den Rahmen und die Möglichkeiten sprengen“, sagte Schuster.

Wenn durch das Kreisgesundheitsamt oder einem Arzt abgeklärt wurde, dass ein Test nötig ist, werde ein Termin vereinbart. Anschließend müssten die Betroffenen in das Zentrum kommen, um einen Abstrich machen zu lassen. Dieser werde dann zum Testen in ein Labor nach Bonn oder Köln geschickt, erklärte Rainer Meilicke, Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Die Zahl der an dem Coronavirus Erkrankten ist im Rhein-Sieg-Kreis weiter gestiegen. „Einer der positiv Getesteten ist schwer erkrankt und befindet sich in stationärer Behandlung“, sagte Meilicke. Es handele sich um einen über 60-jährigen Mann. Die weiteren Erkrankten befinden sich ebenso wie die mehr als 100 Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung, einer freiwilligen Quarantäne in den eigenen vier Wänden.

Neben dem Abstrichzentrum in Siegburg sollen „bei Bedarf noch zwei weitere“ im Kreis an den Start gehen, sagte Schuster. Im Rechtsrheinischen werde aktuell über eine Immobilie verhandelt. Für die andere Rheinseite sind die Planungen noch nicht so weit vorangeschritten. „Wir sind linksrheinisch auf der Suche nach einer Lösung“, erklärte der Landrat, der sich nach eigener Aussage in engem Austausch mit den Bürgermeistern der Kreiskommunen sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Bonn befindet.