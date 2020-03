Erster bestätigter Fall im Rhein-Sieg-Kreis : Infizierter Corona-Patient aus Königswinter arbeitet in Bonn

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Siebengebirge Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es den ersten bestätigten Fall des Coronavirus. Der Betroffene lebt in Königswinter und arbeitet in Bonn. Der 38-jährige Familienvater habe „sehr umsichtig gehandelt“, teilte der Kreis bei einer Pressekonferenz mit.

Der erste Fall einer bestätigten Coronavirus-Infektion im Rhein-Sieg-Kreis ist ein 38-Jähriger Königswinterer, der in Bonn arbeitet. Wie der Leiter des Kreisgesundheitsamts, Rainer Meilicke, auf einer Pressekonferenz im Siegburger Kreishaus mitteilte, hat sich der Familienvater „beim Arbeitspartner“, der zwei Tage zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war, infiziert.

Aus Datenschutzgründen und um „niemanden zu stigmatisieren“ wollte Meilicke keine detaillierten Angaben machen -- nur so viel: Dem Betroffenen geht es gut, er hat keine Symptome und habe „sehr umsichtig gehandelt“, indem er gleich nach Bekanntwerden des positiven Ergebnisses seines Kollegen oder seiner Kollegin mit seinem eigenen Fahrzeug zur Uniklinik Bonn gefahren sei, um sich dort testen zu lassen. Sein letzter Kontakt zum Arbeitspartner habe er am Mittwoch vergangener Woche gehabt. Danach sei er auch nicht mehr zur Arbeit gefahren. Sein positives Ergebnis lägen der Kreisgesundheitsbehörde seit diesem Mittwochabend vor. Seitdem stünden die Gesundheitsbehörden, aber auch Königswinterer Bürgermeister Peter Wirtz im telefonischen Kontakt zu dem Mann, der jetzt ein detailliertes Tagebuch darüber führt, mit und zu wem er seitdem Kontakt hatte, um die Infektionskette nach Möglichkeit lückenlos aufzuklären.

Kindergärten und Schulen über Coronavirus-Infektion informiert

Über die Infektion seien auch die Kindergärten und Schulen informiert worden, die seine Kinder besuchen. Welche das sind, wollte Meilicke nicht sagen. Zurzeit würden auch die Familienmitglieder getestet, die Ergebnisse lägen erst an diesem Freitag vor. Ob die Ehefrau beruflich tätig ist, auch das falle unter den Datenschutz, sagte der Amtsleiter. Der „Familienverbund“ sei gebeten worden in „Absonderung“ zu bleiben. Darunter versteht man eine Art milde Stufe der Quarantäne.

Da es bisher nur einen positiven Coronafall in Bonn gibt, nämlich den des 22-Jährigen, der an einer OGS in Bonn arbeitet, sowie einen Fall in einem Bonner Unternehmen, bei dem eine Mitarbeiterin aus Köln positiv getestet worden war, kann es sich nur um den Betrieb am Rande von Endenich handeln, wo sich der Königswinterer angesteckt haben kann. Einen anderen Fall gibt es in Bonn bislang nicht.

Ausbreitung des Coronavirus könne nur verlangsamt werden

Die Rechnung von Landrat Sebastian Schuster, vorsorglich einen Krisenstab einzuberufen, sei voll aufgegangen, sagte Gesundheitsdezernent Dieter Schmitz. So hätten jetzt alle maßgeblichen Stellen umgehend auf kurzem Wege tätig werden können. Unterdessen habe es auch eine Telefonkonferenz mit allen Landräten und Bürgermeistern des Regierungsbezirks Köln gegeben, um sich „besser zu strukturieren“, sagte Schuster. Außerdem stehe er in engem Kontakt zum Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Professor Lothar H. Wieler, der in Oberpleis lebt. Dieser habe nochmal betont, dass ein Ausbreiten Virus nicht mehr aufgehalten, nur noch verlangsamt werden könnte. „Wir sind erst am Beginn der Epidemie“, sagte Schuster.

Deswegen ruft Meilicke auch zur Besonnenheit auf. Wer Symptome einer Erkältung oder Grippe hat, soll auf jeden Fall zunächst seinen Hausarzt kontaktieren, nur bei schweren Symptomen oder einem sicheren Kontakt zu einem bestätigten Corona-Infizierten sei ein Test auch gerechtfertigt. Meilicke sagte, zurzeit grassiere auch die schwerste Grippewelle seit zehn Jahren. Allein in der vergangenen Woche seien mehr als hundert Grippefälle gemeldet worden.