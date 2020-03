Mittelalter- und Fantasy-Shop : Talena Rheingold betreibt Mittelalterladen in Siegburg

Ganz in ihrem Element: Mittelalterfan Talena Rheingold in ihrem Laden in der Siegburger Innenstadt. Foto: Inga Sprünken

Siegburg Ihre seit vielen Jahren bestehende Leidenschaft hat Talena Rheingold zu ihrem Beruf gemacht. Seit zehn Jahren betreibt sie ihren Mittelalter- und Fantasy-Shop „Rheingold“ in Siegburg.



Sie hat keine einzige Jeans und kein T-Shirt im Schrank. Talena Rheingold trägt nur Kleider – keine gewöhnlichen, vielmehr Gewänder. Ihre Leidenschaft hat sie zu ihrem Beruf gemacht: In ihrem Mittelalter- und Fantasy-Shop „Rheingold“ in Siegburg kann man in eine andere Welt eintauchen. Und das nun schon seit zehn Jahren. Das feiert Talena Rheingold an diesem Samstag an der Annostraße mit einem bunten Spektakulum.

„Der Kundenstopper am Markt zeigt den Weg“, sagt die Geschäftsfrau, die mit der Ladeneröffnung auch offiziell ihren Künstlernamen angenommen hat. Das Holzschild hat ihr Ehemann selbst hergestellt. „Ich bin mit Leib und Seele Krämerin“, erklärt die Frau mit der orangeroten Mähne. Und dazu gehört auch das Lagerleben, dem sie jährlich auf 20 bis 30 Märkten zwischen März und November deutschlandweit frönt.

Dass Grün ihre Lieblingsfarbe ist, lassen nicht nur ihre Gewandungen erkennen, sondern auch das Design ihres Ladens. Den betritt man durch einen efeuberankten Bogen. Talena Rheingold steht hinter ihrer Ladentheke, die von einem Drachenkopf gekrönt ist und ruft freundlich „Seid gegrüßt, wie kann ich helfen“. Neben ihr zieht ein Regal voller Flaschen die Blicke auf sich – 22 Sorten Met aus Deutschland, Schweden, Polen, Österreich und Schottland finden sich darin. Und dann gibt es da noch das bei Fans sehr beliebte Honig-Bier.

Doch das Sortiment bestimmen andere Dinge: Gewandungen in allen Farben und Formen, für Männer und Frauen, für Einsteiger und Profis, aus dem Großhandel oder als Maßanfertigung. Dazu handgefertigte Leder-Corsagen, Gürtel, Taschen, Beutel, Schuhe, Stiefel und Kopfbedeckungen. Schwerter, Kettenhemden, Rüstungsteile, Trinkpokale, Düfte, Elfen-Ohren und Masken komplettieren das Ganze. Hier findet sich alles, was die Welt des Mittelalters hergibt.

Ihre Leidenschaft für diese finstere Zeit hat die gebürtige Bonnerin bereits im Alter von zwölf Jahren entdeckt, als sie zum ersten Mal mit Mutter und Großmutter den Mittelaltermarkt in Siegburg besuchte. Jahre später stieß sie zur Tisch-Rollenspiel-Gruppe ihres Freundes hinzu. Es dauerte nicht lange und sie baute sich eine eigene Rollenspielgruppe auf. Mit dieser zog sie sieben Jahre lang als Lager-Chefin mit Schauzelten über die Mittelaltermärkte. „Wir haben das Leben als Reisende im 12. Jahrhundert dargestellt“, erzählt die Geschäftsinhaberin, die auch eine Taverne betrieb. Schließlich entdeckte sie ihre Leidenschaft: „Gewandungen sind einfach meins“, sagt die Frau, die damals noch einem normalen Bürojob im Öffentlichen Dienst nachging. Der Wunsch nach einem eigenen Laden wurde immer stärker und so gründete sie 2006 das „Rheingold“ zunächst als Online-Handel und zog mit ihren Waren über die Märkte. Nach vier Jahren hatte sie genug Erfahrung gesammelt, hängte ihren Bürojob an den Nagel und eröffnete ihren Laden in Siegburg.