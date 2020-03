Sport und Corona : Kreis-Gesundheitsamt hat nichts gegen Golfspielen

Ein Golfspieler auf einem Golfplatz: Der Sport funktioniert auch mit viel Abstand zu anderen. Foto: picture alliance / Arco Images G/Zueger, E.

Rhein-Sieg-Kreis In Zeiten der Corona-Epidemie ist jeder Sportbetrieb untersagt. Auch die Golfanlagen in der Region haben ihren Betrieb eingestellt, bei der Distanzsportart gibt es jedoch eine Ausnahme.

Jeglicher Sportbetrieb ist nach einem Erlass der Landesregierung aktuell untersagt. Wirklich jeder? „Ich verstehe nicht, warum es für Golfplätze keine Ausnahmeregelung geben kann“, sagt Anja Siemens-Fischer vom Golf Course Bonn in Sankt Augustin. Denn auch das Robert-Koch-Institut (RKI) empfehle ja Sport und Bewegung. Da heißt es: „Generell sollte derzeit im Sport – ebenso wie in anderen Lebensbereichen, in denen Menschen zusammenkommen – unnötiger Körperkontakt (z.B. Händeschütteln) vermieden und ganz besonders auf Hygiene geachtet werden.“ Dies tue man, wenn man zum Beispiel nur Einzelspieler oder zwei auf die Runde lasse, die sich ja praktisch nicht begegneten, so Siemens-Fischer.

Tatsächlich haben zurzeit alle Golfanlagen in der Region ihren Betrieb eingestellt. Auf einzelnen Homepages steht die Nachricht, man bitte von Anfragen abzusehen, weil man keine Ausnahmen machen dürfe. „Es ist im Golfsport problemlos möglich – und davon abgesehen auch absolut üblich – auf der Golfrunde in der Regel deutlich mehr als die geforderten 1,50 Meter Abstand von seinen Mitspielern zu haben. Nicht selten liegen 10, 20 oder gern auch 50 Meter und mehr zwischen den Spielern, selbst wenn diese in derselben Gruppe über den Golfplatz gehen“, sagt Alexander Thelen, Geschäftsführer des Golf-Clubs Schloss Miel in Swisttal. Insofern treffe die Schließung von Golfanlagen – alle Vorsicht in Betracht ziehend – daneben. „Golf ist eine der wenigen Aktivitäten, die man aus unserer Sicht noch mit verschwindend geringem Risiko weiter ausüben könnte“, so Thelen. „Wir verstehen auch, dass eine Differenzierung sicherlich schwierig ist und weitere Diskussionen nach sich ziehen würde. Wir halten uns daher selbstverständlich an die Anordnung der Ordnungsbehörden.“

Tatsächlich sagt der Leiter des Kreisgesundheitsamtes Rainer Meilicke auf GA-Anfrage, dass er „aus hygienischer Sicht keine Einwände“ habe, wenn ein Golfspieler einsam über den Rasen laufe. Bei einer Distanzsportart wie dem Golfen gelten dieselben Regeln wie für das Joggen im Wald: Distanz zu anderen halten. Antonius Nolden von der Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises konkretisierte: „Die Verordnung betrifft sportliche Veranstaltungen und Vereinssport. Der Golf fällt nicht darunter.“ Allerdings müsse gewährleistet sein, das Restaurants und anschließendes Treffen in Runden ausgeschlossen seien. Nolden betonte aber auch, dass sich dies „jederzeit ändern könnte, zum Beispiel, wenn eine Ausgangssperre verhängt wird“.