Wegen der Corona-Krise : Köln verbietet Treffen von mehr als zwei Menschen

Köln/Leverkusen Die Stadt Köln toleriert keine Treffen mehr von drei oder mehr Menschen. Familien sind davon ausgenommen. Auch Leverkusen hat härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus angekündigt.

„Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen außerhalb der engeren Familie werden nicht mehr toleriert, dies wird verstärkt kontrolliert.“ Das teilte die Stadt Köln am Freitagnachmittag mit. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus greift die Stadt Köln nun härter durch. Das Ordnungsamt werde am Wochenende verstärkt kontrollieren und Versammlungen mit mehr als zwei Menschen auflösen. In Bonn gilt aktuell noch die Grenze von zehn Personen.