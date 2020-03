„Es drohen knallharte Bußgelder“ : Ordnungsämter im Siebengebirge kontrollieren Verbote

Siebengebirge. Corona-Pandemie: Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrollieren im Siebengebirge die Einhaltung der Erlasse.

Ein Blick auf den Bad Honnefer Wochenmarkt am Freitag zeigte: Auf Tuchfühlung beim Schwätzchen mochte nicht jeder Kunde verzichten. Und auch in Geschäften und Gaststätten fehlte es teils an Einsicht. An vorderster Front stehen die Mitarbeiter der Ordnungsämter: Sie sind zuständig dafür, die Regelungen auf kommunaler Ebene zu überwachen.