Kontrolle auf der Raststätte Königsforst : Polizei stoppt verrosteten Reisebus auf der A3 bei Köln

Köln Auf der A3 bei Köln hat die Polizei die Fahrt eines maroden Reisebusses gestoppt. Aufgrund der Mängel wurde das Fahrzeug noch vor Ort stillgelegt, mit unangenehmen Folgen für die Reisegruppe.

In einem derart schlechten Zustand durfte der Reisebus seine Fahrt nicht fortsetzen. Das Straßenverkehrsamt legte das Fahrzeug noch vor Ort still. Die Reisegruppe, die in dem Bus unterwegs war, musste sich infolge dessen in Geduld üben. Erst Stunden später traf ein Ersatzbus ein, der die Fahrt Richtung München fortsetzte.