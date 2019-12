Flug von Gran Canaria : Eurowings-Passagier stirbt auf dem Weg nach Köln

An Bord des Fluges EW5585 von Gran Canaria nach Köln kam es zu einem medizinischen Notfall. (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Köln/Madrid An Bord eines Eurowings-Fluges von Gran Canaria nach Köln kam es am Sonntag zu einem medizinischen Notfall. Die Maschine musste außerplanmäßig in Madrid zwischenlanden. Dort stellte ein Notarzt schließlich den Tod des Passagiers fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jill Mylonas

Zu einem medizinischen Notfall ist es am Sonntag an Bord des Eurowings-Fluges EW5585 von Gran Canaria nach Köln gekommen. Wie das Unternehmen auf GA-Anfrage mitteilte, musste die Kabinenbesatzung einen Passagier während des Fluges reanimieren.

„Aufgrund des medizinischen Notfalls ist der Airbus A320 mit 169 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern außerplanmäßig in Madrid zwischengelandet“, so ein Unternehmenssprecher. „Leider hat ein Notarzt dort den Tod des Passagiers feststellen müssen.“