Supermarkt in Frechen : Mann sticht an Gemüsetheke auf 23-Jährigen ein

Köln Ein 46-Jähriger steht im Verdacht, an der Gemüsetheke eines Supermarkts auf einen 23-Jährigen eingestochen zu haben. Bei dem Opfer handelt es sich um den Lebensgefährten der Ex-Partnerin des Tatverdächtigen.

Ein 46-jähriger Mann aus Frechen soll am Montagvormittag einen 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Die Polizei teilte am Montag mit, der Tatverdächtige habe nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an der Gemüsetheke eines Supermarkts in Frechen auf den neuen Freund seiner Ex-Partnerin eingestochen. Das Opfer erlitt Verletzungen in der Bauchgegend und wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter stellte sich am Nachmittag auf einer Polizeiwache in Frechen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Mordkommission der Polizei Köln hat die weiteren Ermittlungen übernommen.