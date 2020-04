Geburt im Mai oder Juni : Kölner Zoo freut sich auf neues Elefantenbaby

Köln Die Asiatischen Elefanten im Kölner Zoo dürfen sich über baldige Verstärkung freuen. Die 25-jährige Elefantendame „Shu Thu Zar“ ist wieder trächtig. Sie hat schon zwei weitere Jungtiere zur Welt gebracht.

Der Kölner Zoo freut sich auf sein nächstes Elefantenbaby. Wie der Zoo erklärte, ist die 25-jährige Elefantendame „Shu Thu Zar“ wieder trächtig. Sie hat in Köln bereits zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Auf die im Jahr 2012 geborene weibliche „Bindi“ folgte vier Jahre später der Bulle „La Min Kyaw“, die bis zum heutigen Tag in der Stadt am Rhein leben.