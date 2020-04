Autobahnen bei Köln : Zwei Menschen sterben bei Unfällen auf der A1 und A4

Köln Auf der A1 und A4 bei Köln hat es am Freitagabend zwei schwere Unfälle gegeben. Dabei sind zwei Personen getötet und eine schwer verletzt worden. Die Polizei Köln sucht derzeit nach einem flüchtigen Wagen, der an einem der Unfälle beteiligt war.

Bei zwei schweren Unfällen auf der A1 und A4 bei Köln sind am Freitagabend zwei Menschen getötet und eine Person schwer verletzt worden. Die Polizei Köln bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem flüchtigen Transporter, der an einem der Unfälle beteiligt gewesen sein soll.

Die Beamten suchen derzeit nach dem weißen Kleintransporter, der an dem Unfall beteiligt war. Laut Polizeimeldung haben Zeugen den gesuchten Wagen unterschiedlich beschrieben. Eventuell hat er einen sogenannten Kofferaufbau. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Weiterer tödlicher Unfall am Freitagabend bei Köln

Etwa zwei Stunden später hat es auf der A1 bei Mechernich in Richtung Saarbrücken einen weiteren tödlichen Unfall gegeben. Gegen 22:15 ist ein 28-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Wißkirchen und Bad Münstereifel in Höhe des Rastplatzes "Grüner Winkel" mit seinem Transporter von der mittleren auf die rechte Spur gewechselt. Dabei ist er auf das Heck einer Sattelzugmaschine aufgefahren. Wie Zeugen berichten, ist der Transporter mit der rechten Fahrzeugfront gegen den Anhänger geprallt. Mit im Transporter saß eine 35-jährige Beifahrerin, die wie der Fahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm stammt. Sie verstarb noch am Unfallort. Der 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.