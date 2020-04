Wieder deutlich mehr Züge in ganz NRW : Busse und Bahnen fahren in Bonn ab 23. April wieder regulär

In Bonn fahren Busse und Bahnen ab Donnerstag, 23. April, wieder regulär. Foto: Benjamin Westhoff

Düsseldorf Vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist der Nahverkehr in den vergangenen Wochen reduziert worden. Ab Montag sollen nun wieder mehr Züge fahren. Das gilt auch für Verbindungen im Raum Köln-Bonn: In Bonn fahren die Busse und Bahnen ab 23. April wieder regulär.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von general-anzeiger-bonn.de

Von Montag an fahren wieder mehr Züge im Nahverkehr. Auf den S-Bahn-, Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien würden die Angebote von derzeit 50 Prozent auf dann 80 Prozent erhöht, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Der Fahrplan gelte vorerst bis zum 3. Mai. Auf die Ausweitung hatten sich Ministerium, Verkehrsunternehmen und Verbünde geeinigt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise war der Nahverkehr in den vergangenen Wochen stark reduziert worden.

Auch die Stadt Bonn teilte am Freitagnachmittag mit, dass in Bonn Busse und Bahnen ab Donnerstag, 23. April, wieder regulär fahren. Die SWB Bus und Bahn passe in Abstimmung mit der Stadtverwaltung den Fahrplan ab Donnerstag ab, weil dann die ersten Schülerinnen und Schüler wieder zur Prüfungsvorbereitung in die Schule gehen dürfen. Die neue Situation müsse, so SWB-Geschäftsführerin Anja Wenmakers, beobachtet werden, da noch nicht bekannt sei, wie viele Schülerinnen und Schüler von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden: „Wo zusätzliche Fahrten benötigt werden, wird möglichst punktuell und situativ flexibel gehandelt.“

Die SWB appellieren in diesem Zusammenhang an die Fahrgäste, die Hygieneregeln zu beachten, da Abstände von 1,5 Metern nicht in allen Situation möglich seien. Fahrgästen wird empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Corona-Schutzmaßnahmen für Fahrgäste sowie Fahrerinnen und Fahrer blieben bestehen.

Der RE5 zwischen Koblenz und Wesel über Bonn und Köln fährt ab Montag wieder nach Regelfahrplan. Die RB26 zwischen Köln und Mainz sowie die RB27 durch das Rechtsrheinische zwischen Koblenz und Mönchengladbach fahren ohne Einschränkungen beziehungsweise ebenfalls nach Regelfahrplan. Keine Einschränkungen gelten auch für die RB30 zwischen Bonn und Ahrbrück.

Das Ministerium appellierte, um das Coronavirus weiter zu bekämpfen, sollten die Hygieneregeln weiter eingehalten werden. Fahrgäste sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten zudem unterbleiben.

Im Raum Mönchengladbach plant die Deutsche Bahn in der nächsten Zeit Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie an den Gleisen. Daher werde die Strecke zwischen Mönchengladbach und Neuss zeit- und teilweise gesperrt, dies führe zu Fahrplanänderungen und Ausfällen von Halten, teilte die Bahn mit. Zwischen dem 23. April abends und dem 9. Mai am Morgen entfielen daher zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf die Züge des RE 4. Auf der Linie RE 13 würden die Züge zwischen Viersen und Düsseldorf umgeleitet, ohne Halt in Mönchengladbach und Neuss. Als Ersatz fahren Busse. Weitere Details zu den einzelnen Verbindungen gibt es unter mobil.nrw.

(mit Material von dpa)