Nach Einbruch in Köln : Familienvater sperrt Einbrecherin in der Toilette ein

Familienvater sperrt Einbrecherin in der Toilette ein

Nach Einbruch in Köln

Das Gäste-WC wurde in Köln-Brück zur Gefängniszelle umfunktioniert. (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Köln-Brück Eine Frau ist im Kölner Stadtteil Brück in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das missglückte jedoch durch das beherzte Handeln des Bewohners - dieser machte die Einbrecherin kurzerhand dingfest.

Am Donnerstagnachmittag hat ein 39-jähriger Familienvater in Köln-Brück eine Einbrecherin auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei in der Gästetoilette eingesperrt.