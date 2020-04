52-Jähriger lebensgefährlich verletzt : Motorradfahrer bei Unfall in Köln gegen KVB-Mast geschleudert

Motorradfahrer bei Unfall in Köln gegen KVB-Mast geschleudert

In Köln ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln Bei einem Verkehrsunfall ist ein 52-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend in Köln gegen einen KVB-Mast geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn zuvor übersehen.

In Köln-Vogelsang ist ein 52-jähriger Motorradfahrer am frühen Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-Jähriger gegen 18.10 Uhr in seinem Ford Focus stadteinwärts auf der Venloer Straße gefahren. Auf Höhe der Bahnhaltestelle „Westfriedhof“ zog er dann nach links auf die Gegenspur und übersah den vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen.