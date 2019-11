Im Fortuna-Fanblock : Geklautes „Brings“-Nummernschild beim Derby aufgetaucht

An einer Geißbock-Figur in der Südkurve der Fortuna-Fans hängen zwei Nummernschilder. Wie Peter Brings von de Kölner Band Brings auf Facebook berichtet, war eines der Kennzeichen vor einem Jahr in Düsseldorf vom Tourbus der Band gestohlen worden.

Düsseldorf Vor gut einem Jahr haben Unbekannte die Nummernschilder der Kölschrock-Band „Brings“ gestohlen. Beim Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln sind sie am Sonntag nun wieder aufgetaucht.

Fast ein Jahr, nachdem Unbekannte in Düsseldorf die Nummernschilder der Kölner Band „Brings“ in Düsseldorf gestohlen haben, ist eins wieder aufgetaucht - in der Südkurve der Fortuna-Fans. Sänger Peter Brings, der am Sonntag selbst beim Spiel gegen den 1. FC Köln im Düsseldorfer Stadion war, machte den Vorgang im Internet öffentlich.

Peter Brings berichtete am Sonntagabend in einem Facebook-Video, dass die Nummernschilder vor einem Jahr bei einem Auftritt in der Düsseldorfer Altstadt vom Tourbus abgeschraubt worden seien. Ein Polizeisprecher bestätigte den Diebstahl am Montag - er habe sich am 11.11. an der bekannten Ratinger Straße ereignet. Nach einem Bericht des „Express“ baumelte eins der „Brings“-Nummernschilder sowie ein Kennzeichen vom Tourbus der Kölner Band „De Höhner“ am Sonntag an einer Figur, die Düsseldorfer Fans zu Beginn des Spiels ausrollten.