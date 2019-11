Sachschaden in fünfstelliger Höhe : Kölnerin rammt drei Autos beim Einparken

Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Köln Beim Versuch, ihren Golf einzuparken, hat eine Kölnerin am Samstagabend gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Sie hatte wohl das Gas- und Bremspedal verwechselt.

Dieser Einparkversuch ging wirklich mächtig daneben: Gleich drei abgestellte Autos hat am Samstagabend eine 57-jährige Autofahrerin in Köln-Vogelsang beschädigt, als sie ihren Golf in eine Parklücke fahren wollte.