20 Fahrzeuge beteiligt : Polizei stoppt Hochzeitskorso in der Kölner Innenstadt

Polizei stoppt Hochzeitskorso in der Kölner Innenstadt

Wie hier im vergangenen Juni kontrollierte die Polizei auch am Samstag einen türkischen Hochzeitskorso in der Kölner Innenstadt.

Köln Die Kölner Polizei hat am Samstagnachmittag einen Hochzeitskorso am Hohenzollernring gestoppt. Zwölf beteiligte Autofahrer hatten die Fahrbahn blockiert und laut gehupt, teilte die Polizei mit.

Zwölf Fahrzeuge einer türkischen Hochzeitsgesellschaft haben am Samstagnachmittag in der Kölner Innenstadt durch Hupen und lautes Beschleunigen die Polizei auf den Plan gerufen. Zuvor hatte der Korso bereits in Seeberg eine Straße blockiert und war anschließend durch falsches Überholen auf der Autobahn aufgefallen. Die Polizei Köln stoppte den Konvoi schließlich auf dem Hohenzollernring.