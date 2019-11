Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln : Rheinisches Derby: Großes Polizeiaufgebot in Düsseldorf im Einsatz

Rheinisches Derby: Großes Polizeiaufgebot in Düsseldorf im Einsatz

Düsseldorf. Ein großes Polizeiaufgebot in Düsseldorf sorgt dafür, dass es beim Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln friedlich bleibt. Doch bereits im Vorfeld hatte es einige Vorkommnisse gegeben.

Begleitet von extremen Sicherheitsvorkehrungen und einem Großaufgebot von Polizei und Ordnungsdienst findet zur Stunde das rheinische Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln statt. Beim letzten Duell im Dezember 2013, als beide Clubs in der 2. Liga aufeinandertrafen, hatten FC-Anhänger versucht, einen Block zu stürmen. Die Begegnung musste eine halbe Stunde später angepfiffen werden.

Diesmal blieb es an der Arena relativ ruhig. Dafür hatte es im Vorfeld einige Vorkommnisse gegeben. So hatte es auf Plakaten und im Internet Aufrufe zur Gewalt gegen FC-Fans gegeben. „Randale gegen Köln“ und „Kölner Inzestpack den Wanst aufschlitzen“ hatte es da geheißen. Zudem waren Kölner aufgefordert worden, zur Gaststätte „Kastanie“ in Stadionnähe zu kommen, um sich mit den dortigen Fortuna-Anhängern auseinanderzusetzen.