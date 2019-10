Hygienemängel : Eifelhöhen-Klinik Marmagen muss geschlossen werden

Bonn/Nettersheim Aufgrund hygienischer Mängel hat die Kölner Bezirksregierung die Schließung der Eifelhöhen-Klinik in Nettersheim-Marmagen angeordnet. Zu der Betreibergesellschaft mit Sitz in Bonn gehört auch die Kaiser-Karl-Klinik.

Nachdem die Bezirksregierung Köln und das Kreisgesundheitsamt Euskirchen in der Eifelhöhen-Klinik in Nettersheim-Marmagen zunächst einen Aufnahmestopp für Patienten verhängten, hat die Bezirksregierung Köln am Donnerstagnachmittag in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW die Schließung der Klinik angeordnet.