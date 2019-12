Mordkommission ermittelt : Feuerwehr findet leblose Person in verbrannter Wohnung in Köln-Kalk

Köln Die Feuerwehr in Köln hat bei einem Löscheinsatz im Stadtteil Kalk am späten Samstagabend einen erschütternden Fund gemacht: Sie fanden einen leblosen Körper in der verrauchten Wohnung. Die Mordkommission ermittelt.

Die Feuerwehr konnte am Samstagabend gegen 23.30 Uhr den Brand in einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwar schnell löschen. Doch in der verrauchten Wohnung fanden sie eine leblose Person. Die unverzügliche eingeleiteten Wiederbelebungsversuche scheiterten.

Laut Aussagen der Einsatzkräfte besteht der Verdacht, dass die gefundene Person durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen ist. Nun ermittelt die Mordkommission wegen eines möglicherweise gezielten Tötungsdeliktes. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Geschehens sind jedoch aktuell noch nicht bekannt.

