Auf A1 bei Köln : 51-jähriger Mann schläft im Stau ein

Symbolfoto. Foto: dpa

Köln Wegen einer mutmaßlichen Rauchentwicklung schlossen sich am Dienstagmorgen die Schranken vor dem A1-Tunnel in Köln-Lövenich. Es entwickelte sich ein Stau, in dem auch ein 51-Jähriger stand. Als die Feuerwehr Entwarnung gab, fuhr der Mann nicht weiter.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der A1 kurz vor dem Tunnel in Köln-Lövenich am Steuer eingeschlafen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 4.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Bliesheim unterwegs, als wegen einer mutmaßlichen Rauchentwicklung im Tunnel die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde und sich die Schranken vor ihm verschlossen.

Hinter den Schranken entwickelte sich ein Stau, in dem auch der 51-jährige Autofahrer auf dem Überholstreifen stand. Nach etwa 35 Minuten gab die Feuerwehr Entwarnung und den Tunnel wieder frei, der 51-Jährige aus Rheinland-Pfalz aber fuhr nicht weiter - er war am Steuer eingeschlafen.