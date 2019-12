Geschenke auf den letzten Drücker : So öffnen die Shops im Flughafen Köln/Bonn an Weihnachten

Symbolbild. Foto: dpa/Sina Schuldt

Köln Für viele stehen über Weihnachtstage die Besuche zu Verwandten und Freunden an. Was ist, wenn man vergessen hat, Geschenke zu besorgen. Dann heißt es, innovativ zu werden oder an den Flughafen Köln/Bonn zu fahren. Dort haben die Shops auch an den Feiertagen geöffnet.

Wo bekommt man an den Weihnachtstagen noch ein Geschenk, das mehr als nur ein Strauß Blumen von der nächsten Tankstelle ist?

In Bonn und der Region kommt einem da schnell der Flughafen Köln/Bonn in den Sinn. Der Airport ist über die Feiertage nämlich nicht nur Drehscheibe für rund 430.000 Passagiere, sondern so gesehen auch Helfer in der Not: Wie die Pressestelle des Flughafens mitteilt, sind die Geschäfte in den Terminals geöffnet, allerdings gelten gesonderte Zeiten.