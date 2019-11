In der Politik mitmischen : Teenager aus Sinzig wählen Jugendbeirat

Sinzig Premiere im Kreis Ahrweiler: Sinziger Jugendliche wählen ihren Beirat für die Stadt. Sie wollen in der Politik mitmischen.

Somit kann sich der Jugendbeirat im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten am kommunalen Willensbildungsprozess bei spezifischen kinder- und jugendrelevanten Themen beteiligen. Der Vorsitzende des Jugendbeirates hat darüber hinaus das Recht, sich in einem Ausschuss des Stadtrates, im Stadtrat selbst oder in Ortsbeiräten nach den Bestimmungen der jeweiligen Geschäftsordnung zu äußern, sofern Angelegenheiten, die von wesentlicher Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen in Sinzig sind, beraten werden.