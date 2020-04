Peter-Joerres-Gymnasium geht andere Wege : Schüler in Bad Neuenahr-Ahrweiler feiern im World-Wide-Web

Schulleiter Lutz Hasbach und ein Teil der Abiturienten feierten virtuell die Abi-Party des Abschlussjahrganges. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler entlässt seine Abiturienten auf ungewöhnliche Art. Dessen ehemalige Schüler feiern im World-Wide-Web ihre Party.



Von Thomas Weber

Der Abiturjahrgang 2020 am Peter-Joerres-Gymnasium (PJG) kann ein Alleinstellungsmerkmal für sich in Anspruch nehmen: „Wir sind der erste Abi-Jahrgang mit einer virtuellen Entlassungsfeier“, so die Schülervertreter Denise Jüsgen und Philip Schakowski. Das Kontaktverbot ließ in diesem Jahr vieles nicht zu, das begann bereits bei den mündlichen Abiturprüfungen, zu denen die Schüler einzeln im Gymnasium anreisten. „Wir werden aber auf alle Fälle nach der Krise noch eine große Abi-Party unter Mithilfe der Schule machen,“ versprach Schulleiter Lutz Hasbach.

Er ist erst wenige Monate am PJG, den Abiturjahrgang 2020 habe er trotz der kurzen Zeit als sympathischen Jahrgang kennengelernt, betonte der Schulleiter zu Beginn der Entlassungsfeier am Freitagabend und bedankte sich für den reibungslosen Ablauf der mündlichen Abiturprüfungen. Worte, die er in eine laufende Kamera sprach und die die meisten Abiturienten zu Hause im Kreis von Eltern und Familie verfolgten. Der Feier wurde virtuell auf mehr als 150 Computer, Tablets oder Smartphones übertragen. Davor saßen diejenigen, die in den Tagen zuvor ihre Prüfungszeugnisse bereits vom Briefträger zugestellt bekamen. Mal festlich gekleidet, mal leger, mal in großer Familienrunde, mal allein verfolgten sie das Geschehen.

Preisträger des Abiturjahrganges Urkunden und Sachpreise für die Besten Mit Urkunden und Sachpreisen ausgezeichnet wurden die Besten in den Fächern Biologie (Magdalena Vetterlein), Chemie (Sebastian Esten, Johannes Pollit), Ethik (Noah Marten), Latein (Marlene Wieler), Mathematik (Jonas Bode, Johannes Pollit), Musik (Linnea Biesel, Constantin Ketz, Philip Schakowski, Magdalena Vetterlein, Eileen Zulak) und Physik (Jonas Bode, Sebastian Esten, Konstantin Ketz, Pascal Thielke). Für ihr besonderes schulisches Engagement ausgezeichnet wurden Dustin Fuchs, Jill Hölzenbein, Constantin Ketz, Alexander Lubetzki und Malaika von Wetschel. Den Preis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule erhielten Denise Jüsgen und Philip Schakowski.

Vor der Feier am Bildschirm wurden Bilder von Schüler-Reisen gezeigt

Der virtuellen Feier vorausgegangen war eine kurze Andacht, in der die Organisatoren mittels Bildern noch einmal die Auslandsreisen im Rahmen ihrer dreijährigen Oberstufenzeit in Erinnerung riefen. Sie waren ausschlaggebend für das Jahrgangs-Motto „Abitour 2020.“ Von 112 auf die Tour gestarteten Schülern hatten am Ende 98 das Ziel erreicht und sind nun bereit, ihre Solokarriere zu starten. Bei 21 der Abiturienten steht als Prüfungsnote ein Eins vor dem Komma, gleich dreimal wurde die Traumnote 1,0 erreicht.