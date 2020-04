Erneuerbare Energien : Ultranet-Leitung führt durch den Kreis Ahrweiler

Kreis Ahrweiler Regenerativ erzeugter Strom aus dem Norden Deutschlands soll über die neue Ultranet-Trasse in den Westen und Süden geleitet werden: Diese führt auch an Ahrweiler vorbei. Die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil berichtet über den Planungsstand.

Pläne liegen aktuell öffentlich aus

Zum Verfahrensstand erfuhr Heil, dass seit Ende 2015 der Antrag des Unternehmens Amprion auf Bundesfachplanung nach Netzausbaubeschleunigungsgesetz begonnen hat. Im Anschluss an eine Antragskonferenz in Siegburg im April 2016 hat die Bundesnetzagentur einen Untersuchungsrahmen festgelegt, auf dessen Basis Amprion erweiterte Antragsunterlagen zu erstellen hatte. Dies sind die Unterlagen, die derzeit öffentlich ausliegen.

Nachdem die Bundesnetzagentur die Vollständigkeit der Unterlagen festgestellt hatte, waren diese von Mitte Februar bis Mitte März 2020 für jedermann zur Einsichtnahme an verschiedenen Stellen im Planungsgebiet öffentlich ausgelegt. Die Öffentlichkeit hat im Anschluss an die Auslegung noch einen weiteren Monat, also bis zum 16. April, Gelegenheit, zu dieser Planung Stellung zu nehmen. In Rheinland-Pfalz hat die Bundesnetzagentur die Behörden bis zur Ebene der Verbandsgemeindeverwaltungen beteiligt. Die Verbandsgemeinde­verwaltungen wiederum bündeln und vertreten in diesem Zuge die Interessen der ihnen angehörenden Ortsgemeinden.