Einzelhandel in Sinzig : Pflanzkübel erinnern an das traditionelle „Frühlingserwachen“-Fest

Sinzig Die Sinziger Aktivgemeinschaft bedauert die Absage ihrer großen Veranstaltung „Frühlingserwachen“. Auf dem Marktplatz verschönern gleichwohl vier farbenfrohe Pflanzkübel das zurzeit etwas triste Bild der verwaisten Innenstadt.

Die Aktivgemeinschaft hatte für das Frühlingserwachen eigentlich eine große Pflanzaktion mit der Gartenexpertin Heike Boomgaarden und Kindern der Grundschulen geplant. Es sollten viele kleine Kübel bepflanzt werden, die dann gegen Spenden für einen guten Zweck angeboten worden wären. „Die Resonanz im Vorfeld war großartig“, so Friedsam: „Die Geschäftsleute waren dann alle ob der erforderlichen Entscheidung ziemlich geknickt. Schließlich ist das Frühlingserwachen der Auftakt für die Open-Air Saison“, so der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Gerade auch in Erinnerung an die letztjährige Veranstaltung, die mit nahezu sommerlichen Temperaturen zahlreiche Menschen in die Innenstadt lockte. Der Vorstand habe dann entschieden, zumindest die großen Pflanzkübel als kleines Zeichen der Hoffnung auf schöne Tage im späteren Frühjahr aufzustellen.