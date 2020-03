73-jährige Frau aus Sinzig : Erster Corona-Todesfall im Kreis Ahrweiler

Ahrweiler Es gibt die erste Corona-Tote im Kreis Ahrweiler: Am Freitag ist eine Frau an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 73-Jährige aus Sinzig.

Die Frau litt an erheblichen Vorerkrankungen. Sie wurde im Remagener Krankenhaus von Anfang an unter Isolationsbedingungen intensivmedizinisch behandelt. „Unser Mitgefühl gilt der Familie der Verstorbenen“, so Landrat Jürgen Pföhler.