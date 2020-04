Online-Abstimmung des Deutschen Weininstituts : Den schönsten Blick auf das Ahrtal gibt es von der Saffenburg

Die Weinberge in Mayschoss bilden ein herrliches Fotomotiv. Von der Burgruine Saffenburg aus bietet sich die schönste „Weinsicht“. Foto: Ahrwein e.V./Ahrwein E.V.

Ahrtal 10.000 Menschen haben in einer Online-Abstimmung des Deutschen Weininstituts ihr Votum abgegeben: Im Ahrtal fasziniert am meisten der Blick von der Saffenburg in Richtung des Weinortes Mayschoß.

Die Burgruine Saffenburg in Mayschoß wurde zur „Schönsten Weinsicht 2020“ des Ahrtals gekürt. Mehr als 10 000 Personen haben im Februar und März in einer öffentlichen Online-Abstimmung auf der Homepage des Deutschen Weininstituts (DWI) die „Schönsten Weinsichten 2020“ in den deutschen Weinregionen gewählt.

Die regionalen Gebietsweinwerbungen aller 13 Anbaugebiete hatten insgesamt 48 Vorschläge eingereicht. Nach 2012 und 2016 wurden dieses Jahr zum dritten Mal die schönsten Ausblicke gesucht.

Älteste Burgruine des Ahrtals

Mit der Burgruine Saffenburg zählt nun auch die älteste Burgruine des Ahrtals zu den schönsten Weinsichten Deutschlands. Der Blick vom Burgplateau bietet eine einmalige Aussicht auf den malerischen Weinort Mayschoß, den romantischen Ahrbogen mit seinen steilen Terrassen sowie auf die Weinbergslage Mayschosser Mönchberg mit der Kirche und dem alten Kloster. Der gegenüberliegende Verlauf des beliebten Rotweinwanderweges ist ebenfalls gut erkennbar.

„Als ‚Schönste Weinsicht‘ werden Aussichtspunkte ausgezeichnet, die eindrucksvolle Ausblicke in die deutschen Weinkulturlandschaften garantieren und zudem auch gut für Wanderer oder per Rad zu erreichen sind. Mit ihnen werden neue weintouristische Ziele in den Anbaugebieten geschaffen, die zu einem Besuch der Weinregionen und zum Genuss der Weine dort einladen, wo sie wachsen“, erklärte DWI-Geschäftsführerin Monika Reule.

Die 13 Aussichtspunkte werden im Laufe des Jahres vor Ort jeweils mit einer gut sichtbaren Stele des Mainzer Künstlers Ulrich Schreiber als „Schönste Weinsicht 2020“ gekennzeichnet und offiziell eingeweiht. Bereits im Jahr 2012 und 2016 wurden das Altenahrer Eck in Altenahr sowie die Aussicht am Sonderberg in Dernau ausgezeichnet. Der Blick durch die Stelen ist ein beliebtes Fotomotiv bei Wanderern und Touristen, die den Halt an den „Schönsten Weinsichten“ gerne mit einer erholsamen Rast mit Blick auf das Ahrtal kombinieren.