Polizeiinspektion veröffentlicht Statistik : Weniger Unfälle und Verletzte in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ihre Verkehrsunfallstatistik für 2019 vorgelegt. Die Zahl der Unfälle hat abgenommen und es gab weniger Verletzte im Straßenverkehr. Allerdings standen mehr Unfallfahrer als im Vorjahr unter Alkohol oder Drogen.

Ebenfalls abgenommen hat die Zahl der Verletzten. So sank die Zahl der Leichtverletzten um 40 auf 189, die der Schwerverletzten um sieben auf 37. Tödlich verletzt wurde niemand. Laut Polizei sind 790 Verkehrsunfälle darauf zurückzuführen, dass der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. In 450 Fällen waren „Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren“ die Unfallursache, während 133 Unfälle infolge hoher, beziehungsweise nicht angepasster Geschwindigkeit passiert sind.

Auf 33 gestiegen ist dagegen die Zahl der Unfälle, bei denen die Fahrer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss standen. Das entspricht einer Zunahme um zehn Prozent im Vergleich zu 2018. Von 15 auf 30 hat sich auch die Zahl der Unfälle, in die Kinder involviert waren, drastisch erhöht. 15 der verunglückten Kinder waren mit dem Fahrrad, drei zu Fuß und zehn als Mitfahrer unterwegs. 26 von ihnen wurden leicht und zwei schwer verletzt. Immerhin ist die Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Jugendliche und junge Fahrer beteiligt waren, um 25 auf 375 zurückgegangen. Nach Auffassung der Polizei waren die jungen Fahrzeugführer in 64 Prozent der Fälle Hauptverursacher. In nur gut zehn Prozent der Fälle war zu schnelles Fahren Unfallursache.