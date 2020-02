Dorfentwicklung in Mayschoß : Platz für neues Mayschosser Feuerwehrhaus gesucht

Blick von der Saffenburg auf den Waagplatz in Mayschoß: In dessen Nähe wird ein neuer Platz für ein Feuerwehrhaus gesucht. Foto: Martin Gausmann

MAYSCHOSS. Wo soll der Neubau des Mayschosser Feuerwehrgerätehauses seinen Platz finden? Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde machte sich zu einer Ortsbesichtigung auf.

Das Feuerwehrhaus in Mayschoß genügt nicht mehr den Erfordernissen. Ein Anbau ist nicht möglich, es muss neu gebaut werden. Der Rat hat sich bereits darauf verständigt, dass der Neubau nahe am derzeitigen Gerätehaus entstehen soll, also an der Einmündung der Dorfstraße in die Bundesstraße und in der Nähe des Waagplatzes. Jetzt hatte sich der Bau- und Planungsausschuss zu einer Ortsbesichtigung aufgemacht.