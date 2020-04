Kommentar zur Übertragung von Entscheidungsgewalt : Richtiger und mutiger Weg

Meinung Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler hat eine gute Lösung gefunden, um in Zeiten von Corona handlungsfähig zu bleiben. Der Vorschlag, Entscheidungskompetenzen des Stadtrates vorübergehend auf den kleineren Haupt- und Finanzausschuss zu verlagern, macht Sinn.

Statt 36 Mandatsträger brauchen nur 18 Kommunalpolitiker in der Krise zusammenkommen, um die Weichen für die Stadt zu stellen. Sitzungen können so in Zeiten des Ausnahmezustandes und der Versammlungsverbote sowie der Wahrung der Prämisse „Abstand halten“ problemloser organisiert werden.

Bad Neuenahr-Ahrweiler als Ausrichter der Landesgartenschau, als Stadt, in der derzeit an allen Ecken und Enden gebuddelt und gebaut wird, in der Großprojekte in Angriff genommen wurden und noch werden, braucht Handlungsfähigkeit und notfalls schnelle Entscheidungen. Zwar könnte der Bürgermeister in Form von Eilentscheidungen alleine so manches auf den Weg bringen. Doch würde dies nicht unbedingt einem ausgeprägten Verständnis von Demokratie und Transparenz entsprechen. Es ist also ein guter Weg, den die Kreisstadt vorübergehend beschreiten will, ja beschreiten muss.