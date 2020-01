Mehrere Filialen in Bonn : Burgerkette „Hans im Glück“ vor Verkauf

Mehrere Filialen in Bonn

Bonn Seit 2010 gibt es die Burger-Kette Hans im Glück, bekannt durch ihre Lokale mit der Anmutung eines Birkenwaldes. Jetzt will sich ihr Gründer Thomas Hirschberger von seiner Mehrheit trennen.

Der Gründer der Burger-Kette Hans im Glück, Thomas Hirschberger, will seinen 90-Prozent-Anteil an dem Franchiseunternehmen verkaufen. Entsprechende Berichte bestätigte die Gesellschaft am Dienstag. Interessenten seien die Selbstbedienungsbäckerei Backwerk und die GAB-Beteiligungsgesellschaft von Gerd Bühler, die seit 2018 beteiligt ist.