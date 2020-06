Urlaub in Corona-Zeiten : Verbraucherzentrale: Reiseveranstalter müssen Geld zurückzahlen

Urlaub in Corona-Zeiten

Ein Strand in Athen, Griechenland: Etliche Kunden fürchten bei abgesagten Reisen um ihr Geld. Foto: dpa/Lefteris Partsalis

Bonn Viele Kunden von Reiseveranstaltern bedauern nicht nur ihren ausgefallenen Urlaub, sondern fürchten auch um ihr Geld. Laut der Verbraucherzentrale müssen Reiseveranstalter den Preis voll erstatten. Wer selbst storniert, begibt sich rechtlich in eine Grauzone.

Benthien ist kein Einzelfall. Allein bei Susanne Bauer-Jautz, Leiterin der Bonner Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW, landen täglich fünf bis zehn Fälle aus dem Reiserecht auf dem Schreibtisch. „Ich habe den Eindruck, das Thema Urlaub beschäftigt die Menschen derzeit fast ausschließlich“. Kosten für Pauschalreisen, die in Folge der weltweiten Reisewarnung ausgefallen sind oder ausfallen, müssten vollständig erstattet werden, erklärt Bauer-Jautz. „Viele Anbieter bieten unerlaubt zuerst Gutscheine an, aber darauf muss sich der Kunde nicht einlassen“. Die Entschädigung habe in Geld zu erfolgen, wenn der Kunde nicht schriftlich einer anderen Lösung zustimme. Bei einer Absage rät sie, mit 14 Tagen Frist die Rückzahlung zu verlangen, wenn eine Umbuchung oder ein Gutschein für die Kunden nicht infrage kommt. Wegen der hohen Zahl von Fällen müsse aber mit einer längeren Bearbeitungszeit gerechnet werden. „Im Stakkato E-Mails zu verschicken, erhöht bei den Anbietern allenfalls den Arbeitsaufwand und verzögert insgesamt die Rückzahlung“, warnt sie. Falls das Unternehmen nicht reagiere, müsse der Kunde ein Mahnverfahren anstrengen. Die Drohung damit könne die Bearbeitung eventuell beschleunigen.